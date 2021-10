Awaria Facebooka 28.10.2021. Nie działa Facebook. Kiedy naprawią awarię Facebooka? Kiedy zacznie działać?

AWARIA FACEBOOKA 28.10.2021

AWARIA FACEBOOKA 4.10.2021

Facebook na Twitterze poinformował, że pracuje nad tym, aby jak najszybciej przywrócić normalne działanie strony. "Przepraszamy za wszelkie niedogodności"

Workplace, czyli platforma do komunikacji wewnętrznej Facebooka, również uległa awarii, przez co większość pracowników nie może wykonywać swojej pracy - podaje New York Times.

„Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy ludzie mają obecnie problemy z WhatsApp. Pracujemy nad tym, aby wszystko wróciło do normy i wyślemy tutaj aktualizację tak szybko, jak to możliwe”- poinformował , Andy Stone, dyrektor ds. komunikacji na Facebooku.