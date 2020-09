Cztery osoby zostały poszkodowane w wyniku wypadku, do którego doszło w miejscowości Maszkowice pod Ozorkowem. W poniedziałek autobus po zderzeniu z samochodem osobowym zatrzymał się w rowie. Autobusem podróżowało 21 osób - wszyscy jechali na popołudniową zmianę do pracy, do jednego ze strykowskich zakładów. CZYTAJ WIĘCEJ, ZOBACZ ZDJĘCIA

