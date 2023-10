Autentyczny jadłospis łódzkich więźniów. Oto, co jedzą osadzeni w aresztach śledczych i więzieniach ZDJĘCIA

Co jedzą więźniowie?

Gołąbki po staropolsku, gulasze mięsne, kotlety sojowe duszone w warzywach, szynki, śledzie, surówki - w areszcie przy ul. Smutnej w Łodzi w "karcie dań" w jadłospisie codziennie figuruje aż 8 różnych zestawów - w zależności od diety osadzonego. Więźniowie znajdują sposoby, by dodatkowo urozmaicać swoją dietę. Dlatego na przykład zgłaszają... zmianę religii. Przykładowo: jako muzułmanie nie mogą jeść wieprzowiny, czyli dominującego mięsa więziennych diet.

Posiłki więzienne - ile mają kalorii

O tym co znajdzie się w jadłospisie oraz za urozmaicenie posiłków odpowiada funkcjonariusz działu kwatermistrzowskiego, który przy udziale pracownika służby zdrowia układa poszczególne diety. Skazany przebywający w zakładzie karnym lub areszcie śledczym otrzymuje trzy razy dziennie napój i posiłki o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden posiłek gorący. Wartość energetyczna posiłków, w ramach dziennego wyżywienia osadzonych zawiera nie mniej niż 2800 kcal dla osadzonych do 18-go roku życia oraz 2600 kcal dla pozostałych osadzonych. W przydzielanych racjach żywnościowych uwzględnienia się rodzaj wykonywanej pracy i wiek skazanego, a w miarę możliwości także wymogi religijne i kulturowe. Trudno oczekiwać aby 20-latek otrzymywał takie samo wyżywienie jak 60-letnia osoba chora na cukrzycę, stąd konieczność wprowadzenia różnic w jadłospisie.