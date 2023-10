Atrakcyjna Anna Bogusiewicz-Grochowska na prywatnych zdjęciach. To ona poprowadziła debatę. Zobacz ZDJĘCIA byłej MISS

Zobacz ZDJĘCIA atrakcyjnej Anny

Anna Bogusiewicz pochodzi z Lublina. Zanim trafiła do telewizji i została dziennikarka, uczestniczyła w wyborach Miss Polski w 2008 roku, gdzie zdobyła tytuł Miss Foto. Do udziału w konkursie piękności namówiły ją koleżanki.

Nie miałyśmy sztucznych rzęs, przedłużanych włosów ani silikonu tu i tam. Miałyśmy za to apetyt na cudowną przygodę, zdroworozsądkowe podejście do sprawy i sympatię do siebie nawzajem. Na zgrupowaniu bawiłyśmy się jak na kolonii i po ciężkich godzinach prób, zdjęć potrafiłyśmy śmiać się do łez w hotelowych pokojach, a podczas wieczornych pogaduch zdążyłyśmy streścić sobie połowę życia. Dlatego też nikt nikomu nie piłował szpilek i nie podkładał nóg - wspomina w swoim wpisie.