Atrakcje dla dzieci i młodzieży w trakcie spotkania piłkarzy Widzewa z Wartą Poznań

Trwa już proces zwalaniania miejsc na to spotkanie i potrwa do dnia meczowego do godziny 13. W pierwszym etapie tradycyjnie można przekazywać kody do zakupu biletów innym kibicom. W drugim etapie każde zwolnione miejsce trafiać będzie do ogólnej puli. Otwarta sprzedaż, jak zawsze zresztą, rozpocznie się dzień przed meczem. Bilety zazwyczaj są dostępne nawet w dniu meczowym, bowiem karnetowicze zwalniają miejsca do ostatnich godzin.