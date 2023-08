Artysta Nick Sincler, łodzianin z wyboru wystąpi w jesiennej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie

W 19 edycji popularnego show Polsatu wystąpią również Ewelina Flinta, Pola Gonciarz, Kuba Szmajkowski, Jagoda Szydłowska, Magda Kumorek, Marcin Januszkiewicz, Jakub Gąsowski. To z nimi Nick Sincler powalczy o wygraną odcinka, a kolejno o zwycięstwo w całym programie.

Bardzo chciałem wziąć udział w tym programie już kilka edycji wcześniej, ale to nie był ten moment. Kiedy się dowiedziałem, że wystąpię w tej edycji bardzo się ucieszyłem - opowiada Nick Sincler.

Artysta jest dobrze znany polskiej publiczności telewizyjnej. Jako uczestnik debiutował w programie Fabryka Gwiazd, gdzie dotarł do finału. Tuż po jego zakończeniu, artysta wydał singiel "Feel This Love", to jego głos słyszymy na intro w znanym programie muzycznym The Voice of Poland. Był jurorem w programie "Śpiewajmy razem All Together Now", gdzie swoje marzenia o śpiewaniu spełniali amatorzy wierzący w moc swojego głosu. Ma na swoim koncie występ na ubiegłorocznym festiwalu w Sopocie.