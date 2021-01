Artyści na umowach cywilnoprawnych: zleceniu i o dzieło, mogą wnioskować o świadczenie postojowe

Od 15 stycznia o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe mogą wnioskować m.in. twórcy, artyści oraz technicy wspomagający kulturę, czy wykonujący usługi w zakresie architektury, architektury wnętrz czy krajobrazu, a także osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów, wykonujący umowy cywilnoprawne np. zlecenie, dzieło. Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 r.

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Najpóźniej wniosek musi trafić do ZUS w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jakie warunki należy spełnić?

Aby otrzymać świadczenie należy uzyskać przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury.

Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych czyli np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego – .

Oprócz tego przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS czyli kwoty 15 506,79 zł).

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.