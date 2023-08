Artemijus Tutyskinas z powołaniem do reprezentacji Litwy

Obrońca ŁKS ma na koncie sześć występów w pierwszej kadrze Litwy.

Dla Artemijusa Tutyskinasa to już czwarte takie wyróżnienie odkąd występuje w Łódzkim Klubie Sportowym (w zeszłym sezonie jako zawodnik wypożyczony do ŁKS-u, a od końca czerwca już jako piłkarz naszego klubu). Obrońca będzie miał szansę zmierzyć się z Czarnogórą (7 września, początek o godz. 18) i Serbią (10 września, godz. 20.45) w ramach eliminacji do mistrzostw Europy (w grupie G rywalami Litwinów są także Bułgarzy i Węgrzy).

Dodajmy, że w poprzednim sezonie Artemijus Tutyškinas rozegrał czternaście spotkań w Fortuna 1 Lidze, natomiast w bieżącym zaliczył cztery mecze w PKO BP Ekstraklasie, zdobył zwycięską bramkę w starciu z Koroną Kielce, do tego dołożył dwa spotkania w drugoligowych rezerwach ŁKS-u.