Aquapark "Fala" w Łodzi remontuje wieżę zjeżdżalni i szykuje kolejną atrakcję. Obie inwestycje będą gotowe w grudniu 2023 roku

Atrakcje na "Fali". Natryski z muzyką i światłem

"Fala" przygotowuje nową atrakcję. Będą to tzw. natryski wrażeń. Zastosowana w tych urządzeniach technologia pozwoli na uruchamianie w kabinach specjalnych programów, które dostarczą zróżnicowanych doznań. Powstaną efekty świetlne, zapachowe i dźwiękowe, które stworzą niepowtarzalny klimat relaksu i odprężenia. Do tego na ekranach zainstalowanych w kabinach będą wyświetlane filmy jako uzupełnienie odczuć związanych z wybranymi poszczególnymi programami.

Goście już korzystają z nowego jacuzzi i ścieżki zdrowotnej na "Fali"

Natryski wrażeń to kolejne atrakcje przygotowane w tym roku. Zamontowano trzy nowe jacuzzi. Dwie wanny są przeznaczone dla 5, 6 osób, jedno dla 12 osób. Ułożono zdrowotną ścieżkę Kneippa - sześć płytkich niecek wypełnionych wodą o różnej temperaturze - od 8 st. C do 42 st. C oraz o zróżnicowanym podłożu, które tworzą - duże otoczaki, żwir o średniej granulacji oraz drobny i ostry. Wchodzenie do takich niecek stymuluje receptory w stopach, a to z kolei pobudza układ krążenia i wpływa na wzmocnienie systemu odporności.