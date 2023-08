Anna Wendzikowska prezentuje się jak Wonder Woman! Jest niesamowicie wygimnastykowana! Ćwiczy pole dance ZDJĘCIA

Pole dance od kilku lat jest oficjalną dyscypliną sportową

Ta figura nazywa się podobno superman, moim zdaniem powinna się nazywać Wonder Woman - komentuje Anna. Wyczyny Wendzikowskiej skomentowała Agata Rubik: Brawo! Pięknie to wygląda! - czytamy pod wrzuconym zdjęciem.

Ania jest coraz bardziej sprężysta i rozciągnięta. Wendzikowskiej uśmiech nie schodzi z twarzy. To ogromna satysfakcja dla ćwiczącego, gdy uda się wykonać bardziej skomplikowaną pozycję! - podaje plotek. Ale ona wygląda! Zobacz ZDJĘCIA Zaprezentowana przez Wendzikowską pozycja nie dla wszystkich jest osiągalna na początku przygody z tym sportem. Częściej wykonują ją osoby średniozaawansowane. To dowodzi, że dziennikarka jest naprawdę zawzięta i sumienna w treningach.

Wśród wielu gratulacji i pytań w komentarzach pojawiła się wypowiedź Ani na temat tego, jak długo trenuje pole dance. Okazuje się, że jest to dopiero jej siódma lekcja! Widać, że wkłada w to wiele serca, a kondycja nie stoi na przeszkodzie do nauki kolejnych pozycji.