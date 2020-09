Anna Mucha zaskakująco o swoim biuście! W nowym programie Kuby Wojewódzkiego: zaczęłam dostrzegać piersi dość późno 4.09.2020

Kuba Wojewódzki ruszył z nowym programem na YouTube.Jednym z jego gości była Anna Mucha, wieloletnia gwiazda „M jak miłość", a prywatnie była dziewczyna dziennikarza. W ostatnim czasie oboje bawili się z mediami, sugerując, że znowu są parą. We wpisach na Instagramie dość szczegółowo wspominali wspólnie spędzone lata. Okazało się, że para faktycznie wróciła do siebie, ale wyłącznie w celach zawodowych. Aktorka zaangażowała się w nowy biznes Kuby Wojewódzkiego. Ostatnio znowu się spotkali na stopie zawodowej, a Anna Mucha była gościem nowego cyklu rozmów dziennikarza pt. „Sztuka Łączenia" - podaje Plejada.Już na początku rozmowy Kuba Wojewódzki stwierdził, że Anna Mucha prowadzi swój profil na Instagramie tak, by podkreślić, że nadal jest seksbombą. Aktorka nie zaprzeczyła....ZOBACZ ZDJĘCIA MUCHY