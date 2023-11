Anna Mucha zadarła sukienkę przed kościołem. ZDJĘCIA. O co poszło? ZOBACZCIE

ZOBACZ ZDJĘCIA ANNY MUCHY - KLIKNIJ TUTAJ

Na ostatnim zdjęciu aktorka pokazała zgrabne nogi i nie tylko, nie gryząc się przy tym w język. W poście wyjaśniła:

"a przy niedzieli trzeba zajrzeć do kościółka @o_malo_co zapomniałabym Wam napisać, ze produkuje kolejny spektakl w gwiazdorskiej obsadzie, komedie, także jeśli ktoś chce zobaczyć więcej (lub boi się, ze tylko dupę mam do pokazania ) to zapraszam do teatrów w całej Polsce […] a teraz … niech się wstydzi ten co … w teatrze nie był – napisała."

ZOBACZ ZDJĘCIA ANNY MUCHY - KLIKNIJ TUTAJ

Pod postem masa komentarzy. Od komplementów, po żarty. A wam jak się podoba poczucie humoru Anny Muchy?