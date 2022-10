Anna Mucha: Przekonasz się, jak jestem seksowna w łóżku. "Przytyło ci się, tu i tam się wylewa". GORĄCE ZDJĘCIA 14.10.2022

ZOBACZ NOWE GORĄCE ZDJĘCIA ANNY MUCHY - KLIKNIJ TUTAJ

Sieć to ich świat i gdyby nagle stała się niedostępna, zniknęła, to zapewne nie wiedzieliby, jak dotrzeć do najbliższej apteki.

Dobrze o tym wie średnie pokolenie celebrytów, które doskonale wykorzystuje internet do przyciągania tłumów fanów, choć nie tylko, i oczywiście zarabiania dzięki temu dobrych pieniędzy. Oni wiedzą, że większe zasięgi, to kolejne kontrakty reklamowe, czasami liczone w setkach tysięcy złotych.

Anna Mucha jest bardzo aktywna w sieci. Serialowa Magda z „M jak miłość” wie, że trzeba szokować, zaskakiwać, czasami wywoływać oburzenie, często rezygnować ze swojej prywatności, by internauci weszli w interakcję.