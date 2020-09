Anna Mucha znów rozgrzewa fanów do czerwoności. Tym razem wybrała się na egzotyczne wakacje. Jej profil na Instagramie śledzi ok. 780 tys. osób, a z każdym dniem ta liczba rośnie. Nie bez powodu. Aktorka nie ma problemu też z tym, by pojawić się przed obiektywem… nie mając na sobie prawie nic. Tak zrobiła teraz na bardzo wakacyjnym zdjęciu. „No więc jeśli o mnie chodzi, to ja już chciałbym wyjechać"- pisze przewrotnie w najnowszym poście. Ani doskwiera brak możliwości podróżowania.Zobacz zdjęcia, o których mowa na kolejnym slajdzie