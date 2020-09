Anna Lewandowska pokazała pupę. "Mama nie powinna pokazywać się w ten sposób". ZDJĘCIA Żona "Lewego" tłumaczy... 8.09.2020

Anna Lewandowska jest mamą dwójki dzieci. Od lat ciężko trenuje aby cały czas być w formie. Swoim doświadczeniem często chwali się ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikowała na Instagramie zdjęcie, na których wyeksponowane są jej kształtne pośladki. Część fanek uznała, że to zbyt odważne ujęcie, zwłaszcza jak na matkę dwójki dzieci.

Anna Lewandowska napisała pod odważnym zdjęciem: „Wysportowana, osiąga zamierzone cele sportowe, żyje pod presją otoczenia, nie odpoczywa tyle ile powinna, zawodowo uprawia sport… Tak, część z Was wie o czym piszę, bo tego doświadczyła. Presja własna i otoczenia, chęć bycia jeszcze lepszym – wszystko tylko po to by osiągnąć swój cel sportowy.

I tak powstało określenie zw. TRIADĄ SPORTSMENEK, czyli “jednostka kliniczna, która odnosi się do związku pomiędzy trzema składowymi: dostępnością energii, funkcjami menstruacyjnymi oraz zdrowiem tkanki kostnej”

„Brzmi poważnie? Bo takie jest. Niedożywienie, brak łaknienia, dieta uboga w wapń i inne składniki mineralne oraz witaminy może w efekcie prowadzić do zmniejszenia gęstości kości, a w konsekwencji do różnych kontuzji, których nie chcemy”

