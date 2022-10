Anna Karwan i jej śliczne ciało. A miał być aplauz i zachwyty, a okazało się... ZDJĘCIA 14.10.2022

Oni jednak się uparli i z podziwu godnym uporem, wręcz maniakalnie, wszystkie informacje pakują do internetu. Nie ma się później co dziwić, że muszą stawać w słowne szranki z internautami.

Ostatni przykład to Anna Karwan. Piosenkarka czuła nieodpartą potrzebę pochwalenia się, jakiego to fajnego pieska kupiła córce. Na fotce pokazała zdjęcie Kokosa. Pewnie to info zwaliło z nóg kilka wielbicielek i paru wielbicieli, ale innych wyprowadziło z równowagi, no i zaczęło się.

Wokalistce dostało się, że kupiła czworonoga z hodowli, a przecież powinna wziąć zwierzątko ze schroniska. Było grubo, bo Karwan zdecydowała się na stanowczą odpowiedź.

„Nigdy w życiu nie widziałam, żeby kobiety były w stanie w tak nieludzki sposób oceniać drugą kobietę. (...) Obrzucanie inwektywami i wypisywanie w prywatnych wiadomościach i komentarzach jest hejtem oraz przemocą wirtualną” - oświadczyła.