Anna Karczmarczyk nie ukrywa, że poprawiła sobie pupę! Dumnie prezentuje poprawione... pośladki ZDJĘCIA 8.09.2020

28-letnia Anna Karczmarczyk przebywa aktualnie na wakacjach. Podczas urlopu na greckiej wyspie Santorini do zdjęcia zapozowała na tle zachodu słońca, ale to nie on przykuł uwagę followersów lecz... pupa odtwórczyni roli Anki w "Za marzenia". Wśród komentarzy komplementujących krągłości gwiazdy znalazł się jeden szczególnie intrygujący, bo zamieszczony przez znaną warszawską... klinikę medycyny estetycznej! - podaje swiatseriali.interia.pl

- Pięknie popatrzeć - zachwycił się figurą aktorki administrator instagramowego profilu kliniki słynącej z upiększania kobiecych i męskich ciał. - To dzięki Wam - odpowiedziała Anna Karczmarczyk. Jak się okazało, Anna zawdzięcza klinice nowy kształt swoich pośladków.

- Anna oddała w nasze ręce swoje uda i pośladki - napisał właściciel kliniki. - Po zdjęciu przesłanym z pozdrowieniami śmiem twierdzić, że jest zadowolona! Aneczko, pięknych wakacji.