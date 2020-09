Anna Kalczyńska odważnie odsłoniła piersi! Ale figura! Odważne zdjęcia gwiazdy TVN. Anna Kalczyńska tłumaczy, dlaczego odeszła Kinga Rusin

ANNA KALCZYŃSKA TŁUMACZY, DLACZEGO Z programu DDTVN ODESZŁA KINGA RUSIN

Po 15 latach bycia prowadzącą Kinga Rusin pożegnała "Dzień Dobry TVN". Dlaczego? Właśnie Anna Kalczyńska zdradziła, co jej przeszkadzało w programie.

Kinga Rusin na swoich social mediach napisała: "Chcę realizować swoje kolejne marzenia, wykorzystać swobodę i niezależność finansową, którą mam dzięki świetnie prosperującej firmie kosmetycznej - mojej dumie. Chcę współtworzyć nowe ciekawe projekty w kilku obszarach: telewizja, biznes, działalność społeczna. Ostatnio wiele się zmieniło w Dzień Dobry TVN, a odejście mojego współprowadzącego stworzyło naturalną okazję, by ruszyć do przodu".

Jak podał portal onet.pl to nie był jedyny powód, dla którego z programem rozstała się Kinga Rusin. Anna Kalczyńska w rozmowie z portalem onet.pl powiedziała, że DDTVN jest programem typowo porannym, on ma za zadanie budzić ludzi w dobrym humorze i dawać treści mało kontrowersyjne. Według Anny Kalczyńskiej właśnie to miało nie odpowiadać Kindze Rusin.