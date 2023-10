Anna Kalczyńska na wakacjach. Z mamą w strojach kąpielowych wyglądają bosko! ZDJĘCIA

Anna Kalczyńska na wakacjach z rodziną

Anna Kalczyńska jest wzorową matką i żoną. Ma trójkę dzieci Jana, Hannę i Krystynę, które są jej całym światem, dlatego jeśli wybiera się na urlop to tylko z rodziną. Kalczyńska (46 lat) zawsze marzyła o dużej rodzinie, co się spełniło, gdy wyszła w 2007 roku za Macieja Maciejowskiego i urodziła trójkę dzieci w ciągu trzech lat! W rodzinie Anny Kalczyńskiej nigdy nie brakuje pogody ducha, uśmiechu i wspólnych podróży.

Prezenterka stara się żyć aktywnie, co też wpaja dzieciom, a na wakacje wybiera zamiast modnych kurortów średniowieczne zamki, zachęcając tym samym swoje pociechy do zgłębiania historii. "Muszę przyznać, że sama nie wierzyłam, że to się uda - to, że jako romantyczka z natury uwielbiam zwiedzać obiekty historyczne, takie, jak średniowieczne zamki czy pałace, wcale nie musiało oznaczać, że polubią to nasze dzieci. Rowery, wspinaczka, pływanie - zawsze, ale łażenie po ruinach i kościołach? To już nie musiało być takie oczywiste. Dlatego bardzo się cieszę, że im się podobało.