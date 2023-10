Anja Rubik szczerze o rozstaniu z mężem. Zobaczcie ZDJĘCIA modelki

Zakochani poznali swoje rodziny, zaręczyli się w Boże Narodzenie 2010 i zdecydowali o wzięciu ślubu. Uroczystość odbyła się na Majorce niecały rok później. Zabawa w jednym z najlepszych lokalnych hoteli trwała do białego rana. Według jednego z dzienników goście raczyli się egzotycznymi owocami i daniami z owoców morza.

Podczas eventu Sexed.pl Rubik udzieliła wywiadu, w którym mówiła o rozpadzie jej małżeństwa. - Jak my się rozstawaliśmy to nie było tak, że ja coś zrobiłam czy on coś zrobił. […] Nasze drogi zaczęły się mocno rozchodzić. Ja chciałam czegoś innego od życia, on chciał czegoś innego. Rozeszliśmy się w dwie strony i rozstawaliśmy się bardzo długo. Bo nadal się lubiliśmy. Nadal się szanowaliśmy jako ludzie. To była smutna decyzja, ale konieczna, bo byliśmy nieszczęśliwi.