Ania Lewandowska prezentuje swój umięśniony brzuch. Sześciopak! Zdjęcia. Lewandowscy i ich ulubiony taniec, Ania pokochała bachatę

Anna Lewandowska ciężko pracuje nad swoim ciałem

Ania Lewandowska pokochała bachatę

Co to takiego bachata? To zmysłowy i sensualny styl tańca pochodzący z Dominikany. Jego najistotniejsze elementy to rytmiczne ruchy bioder, seksowne ruchy ciała oraz taniec bardzo blisko partnera. Bachata staje się modna - tańczy się ją w klubach, para młoda wybiera ją jako pierwszy taniec, a szkoły tańca nie nadążają z organizowaniem kolejnych kursów. Wszyscy pokochali bachatę. A jedną z najgorętszych jej fanek jest Anna Lewandowska. Jak sama przyznaje, próbuje też innych stylów tanecznych, ale póki co bachata jest chyba najbliższa jej sercu.