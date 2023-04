Angelika Gajer, siatkarka ŁKS Commercecon: Każdy kolejny mecz jest trudniejszy

Łodzianki w półfinale (do dwóch zwycięstw) zmierzą się z BKS Bielsko-Biała. Bielszczanki na koniec rundy zasadniczej zajęły 4. miejsce w tabeli, a w ćwierćfinale pokonały Energę MKS Kalisz 3:2 i 3:0. Pierwszy mecz Ełkaesianki rozegrają we własnej hali. To spotkanie zaplanowane jest na 22 kwietnia.

Musimy dalej ciężko pracować i być mocno skoncentrowanymi na kolejnych meczach - mówi Angelika Gajer, rozgrywająca Łódzkich Wiewiór. - Teraz każdy kolejny mecz jest coraz trudniejszy. Jeszcze trochę pracy nas czeka, żeby dojść do finału. Jeszcze o nim nie myślimy, tylko na razie, żeby przejść półfinał. Wygrywana bez straty seta daje komfort psychiczny.