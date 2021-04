Andrespolia drużyną własnego boiska. Trzeci mecz - trzecie zwycięstwo! [GALERIA ZDJĘĆ]

Trzeci mecz u siebie i trzecie zwycięstwo. Pokonała Pogoń Zduńska Wola 1:0.

Skład: Gredka - W. Skawiński, Miasopust, Fajks, Tkaczyk, Borowiec, Felczak (Pramka), Staniewski, K. Skawiński, Kosior (Kurowski), Ławniczak (Turczyn)

Wcześniej Andrespolia przegrała wyjazdowy mecz z Omegą Kleszczów 1:2. Musiała walczyć bez pięiu poiłkarzy podstawowego składu.

Krzysztof Kamiński: Niestety bramkę na 0:1 straciliśmy już w piątej minucie meczu po gapiostwie linii obrony. Mecz w pierwszej połowie był wyrównany, każda drużyna miała sytuacje do strzelenia bramek ale zawiodła skuteczność. W drugiej połowie zmieniłem ustawienie drużyny na bardziej ofensywne co spowodowało że przejęliśmy inicjatywę. Tworzyliśmy wiele sytuacji do strzelenia bramek ale wpadła tylko jedna. Na domiar złego przeciwnik strzelił nam bramkę po błędzie debiutują cego w bramce 17 - letniego Maksymiliana Gredki. Młody piłkarz zastępował chorego Rutkowskiego, bronił poprawnie ale przydarzył mu się błąd