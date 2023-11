Alkoholowa afera. Jan Łabędzki, piłkarz ŁKS, padł ofiarą futbolowego trendu!

W świetle wydarzeń, które miały miejsce w weekend w Ołomuńcu, należy w innym świetle spojrzeć na zdarzenie z udziałem młodego ełkaesiaka.

Piłkarze reprezentacji Czech - 31-letni Jakub Brabec z Arisu Saloniki i jego rówieśnik Vladimir Coufal z West Ham United oraz 26-letni Jan Kuchta ze Sparty Praga, zostali usunięci dyscyplinarnie „ze skutkiem natychmiastowym” ze zgrupowania kadry. Czeska agencja CTK, powołując się na informacje tamtejszego dziennika „Sport”, podała, że trójka reprezentantów (grali w podstawowym składzie w piątkowym meczu z Polską) odwiedziła jeden z klubów nocnych, gdzie bawiła się do późnych godzin i na ich stolikach nie brakowało alkoholu.

Jak widać, w futbolowym środowisku napoje wyskokowe są czymś normalnym, codziennością i dlatego teraz nie ma się co dziwić, że młodzi chłopcy (nasi siedemnastolatkowie) chcieli równać do znanych piłkarzy. Oni mieli złe przykłady i byli przekonani, że we współczesnym futbolu gra się na dwóch frontach - na murawie i przy restauracyjnym stoliku. No przecież nie mogli być gorsi, wszak często słyszą - równaj do najlepszych.