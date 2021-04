Ależ ona seksowna! Agnieszka Włodarczyk pokazuje wypracowaną sylwetkę na wyspie Gili! ZDJĘCIA 21.04.2021

Idealne ciało Agnieszki Włodarczyk! Agnieszka Włodarczyk pokazuje wypracowaną sylwetkę na wyspie Gili!

Tam również w grudniu świętowała okrągłe urodziny. I chociaż skończyła 40 lat, to nadal wygląda jak nastolatka. Agnieszka Włodarczyk zachwyca nienaganną sylwetką i zniewala seksapilem. Aktorka myśli o powrocie do Polski z pewną obawą. Podzieliła się tym z fanami, których na Instagramie ma już przeszło 170 tysięcy - podaje rfm.fm. Swój wpis opatrzyła gorącą fotografią z egzotycznej plaży. Włodarczyk leży w seksownym, dopasowanym białym stroju kąpielowym. Wzrok więc przykuwa nie tyle bajkowy krajobraz, co równie imponujące widoki – wypracowana sylwetka i zgrane nogi.

