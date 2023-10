Aleksandra Kwaśniewska w stroju kąpielowym. Tutaj wygląda bardzo seksownie! Prywatne Zdjęcia 13.10.2023

Własna biżuteria?

Aleksandra Kwaśniewska rzadko pojawia się na czerwonych dywanach. Wyjątki robi dla wyjątkowych ludzi i marek, a do takich zalicza się z całą pewnością Tomasz Ossoliński, którego kunszt krawiecki i kolekcje cenią oboje z mężem, Kubą Badachem. Tym razem projektant i @takzwanakwasniewska, bo tak nazywa się jej profil na Instagramie, spotkali się na wyjątkowym evencie marki biżuteryjnej YES, której Ola jest ambasadorką, a projektant stworzył najnowszą, autorską kolekcję.

Tomasz Ossoliński powtarza, że gdyby szył tylko męskie i damskie garnitury to zanudziłby się na śmierć, bo na to już na pamięć, dlatego wciąż szuka nowych przestrzeni do realizowania swojej mistrzowskiej pasji. Aleksandra Kwaśniewska z kolei pytana o zawodową identyfikację, przyznaje, że nie lubi się ograniczać do jednej rzeczy. Ukończyła psychologię na UW, uczyła salsy, pisze teksty piosenek, przeprowadza rozmowy do prasy, świetnie sprawdza się w roli prowadzącej w radiu i telewizji i zwiedza świat.