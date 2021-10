Aleksandra Domańska nie zmieściła się w jeansy sprzed ciąży. A miało być tak pięknie! ZDJĘCIA 28.10.21

Aktorka pokazała, jak próbuje założyć jeansy. Niestety, spodnie już na nią nie pasują.

Chciałam tu tylko nadać sobie tytuł pierwszej naiwniaczki za to, że myślałam, iż wskoczę w jeansy przedciążowe napisała.

Post Aleksandry skomentowała m.in. inna, aktorka Maja Bohosiewicz, która stwierdziła: Ale jakie majtaski piękne.. Zofia ZborowskaWrona także zabrała głos pod postem koleżanki z branży: O stara, miałam to samo, mierzę te spodnie co tydzień i mam takie: „halo, przecież karmie piersią, daleko jeszcze papo smerfie do tej figury sprzed ciąży?"