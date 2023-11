Aleksandar Vuković, trener piłkarzy Piasta: ŁKS zrobi wszystko, by dziś wygrać WIDEO

Aleksandar Vuković, trener piłkarzy Piasta: - Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wygrać. To mamy do poprawy w porównaniu z ostatnim meczem (0:0 z Koroną Kielce). Wiemy, że możemy dać z siebie zdecydowanie więcej pod względem jakości gry i tego oczekujemy.

Wiemy jaki jest odbiór tego spotkania. To mecz, który trzeba wygrać, bo ŁKS jest na ostatnim miejscu w tabeli. Ale takie podejście jest nie do końca słuszne. We Wrocławiu ŁKS był drużyną co najmniej równorzędną dla Śląska. To, że ŁKS ma dzisiaj tylko 7 punktów jest trochę niesprawiedliwe, podobnie jak w naszym przypadku.