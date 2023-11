Aleksandar Vuković, trener Piasta: Sędziowie zrobili wiele, żeby była dramaturgia w tym spotkaniu

- Nie rozumiem jednak dlaczego wcześniej nie odgwizdano dwóch fauli na naszych piłkarzach. To mogą rozumieć tylko ci, którzy siedzieli w pokoju VAR, ale ja nie, bo Tomasiewicz był falowany, a następnie Katranis. Zrobiono wiele, żeby była dramaturgia w tym spotkaniu. Dla nas to jest mecz przegrany, bo wygrywaliśmy 3:0 i nie da się mieć większej kontroli nad meczem niż my w sobotę ją mieliśmy. Graliśmy tak, że ŁKS nie mógł podejść pod nasze pole karne, a my stwarzaliśmy okazje i strzelaliśmy gole, dlatego nie możemy być zadowoleni tylko z jednego punktu".