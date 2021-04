Ale przystojniak! Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała swojego brata! Kim jest Misha Kostrzewski? ZDJĘCIA. Fani zachwyceni, chcą więcej!

"Połączenie Toma Cruise'a z młodym Melem Gibsonem, niektórzy doszukuje się też podobieństwa do Brada Pittt. Dla mnie to po prostu Misha mój brat. Oczy mamy te same. Tak mnie dzisiaj wzięło na rodzinne wspominki” – czytamy na Instagramie Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Zdjęcie Mishy Kostrzewskiego rozgrzało internet. Pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów.

Oto niektóre z nich:

"Jaki piękny mężczyzna. Małgosia, wolny?"

"Pani Małgosiu proszę częściej wrzucać brata..."

Kim jest brat Małgorzaty Rozenek-Majdan, Misha Kostrzewski?

Przystojny brat gwiazdy TVN Misha Kostrzewski na co dzień mieszka we Francji. Obecnie jest tancerzem i choreografem w operze w Lyonie. Misha Kostrzewski skończył szkołę baletową.

Brat "Perfekcyjnej pani domu" ma na imię Michał, ale jego idolem był Misha Baryshnikov (rosyjski tancerz).

ZOBACZ ZDJĘCIA MISHY KOSTRZEWSKIEGO