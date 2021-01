Ale ona piękna! Egzotyczna aktorka w bikini i nowej fryzurze. Aleksandra Szwed pokazała wysportowane ciało. ZDJĘCIA, WIDEO 27.01.2021

"Źle się czuł, bolał go brzuch". Czy powodem śmierci było podanie szczepionki przeciw koronawirusowi? 27.01.2021

Czy to podanie szczepionki przeciw koronawirusowi było przyczyną śmierci 73-letniego mężczyzny spod Oleśnicy? Zbada to prokuratura. Mężczyzna dostał pierwszą dawkę szczepionki 19 stycznia o godzinie 11. Następnego dnia wieczorem już nie żył. Jego przypadek został zakwalifikowany jako „niepożądany odczyn poszczepienny” - najpoważniejszy spośród wszystkich odnotowanych dotąd w Polsce. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Doniesienie złożyła córka mężczyzny. Czy na pewno było to efektem złego działania szczepionki?