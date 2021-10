Ale nogi! Julia Kamińska niczym Marylin Monroe.. Wszystko przez wiatr, który podniósł sukienkę ZDJĘCIA

Wieża Eiffla w tle, piękna modelka i… niesforny wiatr! Właśnie tak w skrócie opisać można ujęcie, jakie trafiło na Instagram Kamińskiej. Fotograf uchwycił moment lekkiego podmuchu podnoszącego kreację modelki. To z kolei spowodowało odsłonięcie zgrabnych nóg serialowej Urszuli odzianych we wzorzyste pończochy. Jak na takie zdjęcie zareagowali internauci? Oczywiście lawiną komplementów: Cudowna. Polska Marylin Monroe. Świetne zdjęcie, ma klimat. Kusicielka.

Julia związana jest z Piotrem Jaskiem, który jest głównym scenarzystą serialu „Brzydula". Jak dogadują się, będąc razem w pracy?

Aktorka o relacji z partnerem opowiedziała dla portalu JastrząbPost: Plusy są takie, że wiem szybciej, co się będzie działo. Niestety nie mogę nic zdradzić. Strasznie bym chciała, bo parę rzeczy będzie bardzo ciekawych i niezwykle by mi ulżyło, gdybym mogła o nich porozmawiać, ale nie mogę. A minusy takie, że tej pracy jest bardzo dużo. Ona pojawia się w każdym kontekście. Ale jak się lubi swoją pracę, to wszystko jest ok. Ja jestem największą fanką talentu Piotra i zawsze tak będzie. Jest najlepszym na świecie scenarzystą i bardzo serdecznie go pozdrawiam.