Ale niespodzianka. Paweł Golański dyrektorem Korony czyli ełkaesiak kontra ŁKS

Golański jesienią bieżącego sezonu znajdował się kadrze w LKS Różyca występującym w łódzkiej klasie okręgowej. W ekstraklasie Golański w barwach ŁKS, którego jest wychowankiem zagrał w siedmiu meczah. W sumie w najwyższej klasie rozgrywek wystąpił w 177 spotkaniach, strzelił 11 bramek.

- Przede mną ogromne wyzwanie. Myślę, że dużo osiągnąłem jako piłkarz, ale to już historia. Wierzę, że moim doświadczeniem i obyciem piłkarskim pomogę wrócić Koronie na właściwe tory, jakimi jest Ekstraklasa. Jest mnóstwo rzeczy, które będę chciał tu wprowadzić, ale potrzeba na to czasu. Mamy końcówkę sezonu. To też moment na to, by przeanalizować sytuację kadrową. Zobaczymy na kogo będziemy mogli liczyć w następnym sezonie. Na tej podstawie będziemy też szukać dodatkowych rozwiązań. Trzeba cierpliwości. Weryfikacja tego, co zrobię dla klubu nastąpi na koniec przyszłych rozgrywek, bo taki jest plan. Wierzę, że wszystko, co chcę tutaj zrobić po prostu się uda - powiedział, cytowany przez klubową stronę Paweł Golański