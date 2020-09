Aktorka niczym Sabrina Salerno w kultowym klipie "Boys, Boys, Boys" .Ależ się pokazała Agnieszka Włodarczyk... ZDJĘCIA 9.09.2020

Łódź zabita dechami. Drewniane budynki w mieście. ZDJĘCIA

W Łodzi jest jeszcze kilkadziesiąt drewnianych budynków w których do dziś mieszkają ludzie. W większości są to budynki przedwojenne lub wzniesione wkrótce po wojnie, które miały być lokalami tymczasowymi, a często w nich do dziś mieszkają całe rodziny.