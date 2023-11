Akcja "Zima" w Łodzi. Służby miejskie i sprzęt do utrzymania dróg są przygotowane na atak zimy - twierdzą władze miasta

Służby miejskie w Łodzi nie śpią, a dyżurują całą dobę

- Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się odprawa wszystkich służb zaangażowanych w tegoroczną akcję "Zima", w tym Wydziału Gospodarki Komunalnej, Straży Miejskiej - dodaje Piotr Bors, dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ.

Będą także obowiązywać wprowadzone w ubiegłym roku tzw. wyjazdy prewencyjne. Gdy tylko służby miejskie otrzymają ostrzeżenie o oblodzeniach nawierzchni czy intensywnych opadach śniegu, sprzęt niezwłocznie wyruszy na miasto.

Po ulicach Łodzi będą jeździć specjalistyczne pojazdy należące do osiemnastu firm, z którymi miasto podpisało umowę o zimowym utrzymaniu dróg. Łódź podzielono na czternaście rejonów, w których firmy muszą dbać o przejezdność głównych ulic. Mają to osiągnąć z pomocą 108 posypywarek i 50 ciągników z lemieszem do odśnieżania chodników i miejsc, do których ciężki sprzęt nie wjedzie. Miasto jest także odpowiedzialne za porządek na ulicy Piotrkowskiej i ulic do niej przyległych, w tym także na chodnikach.

- Maszyny są sprawne, nie zdarzyło się, by pługopiaskarka nie wyjechała, bo się popsuła - zapewniają władze miasta. - Udało nam się wprowadzić pilotażową innowację, czyli montaż GPS we wszystkich pojazdach. Dzięki temu widzimy na mapie, gdzie sprzęt się znajduje. Ponadto pojazdy są wyposażone w kamery. Widzimy więc na bieżąco, gdzie sprzęt pracuje.