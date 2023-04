Akcja ratunkowa w Aleksandrowie Łódzkim. Desperat zadzwonił do partnerki i powiedział, że chce zrobić sobie krzywdę...

We wtorek (11 kwietnia) aż trzy zastępy straży pożarnej ( ekipa zawodowych ratowników i dwa zastępy druhów ochotników) interweniowały w mieszkaniu 37-letniego mieszkańca Aleksandrowa Łódzkiego. Ratownicy weszli do jego lokalu, przy ul. Bratoszewskiego, przez okno. Okazało się, że gospodarza nie ma w środku. Służby stanęły na baczność po tym, jak pod numer alarmowy zadzwoniła partnerka mężczyzny. Kobieta bała się, że 37-latek zrobi sobie krzywdę. Chwilę wcześniej bowiem zadzwonił do niej i oznajmił, że zrobi sobie krzywdę...