Akcja policji na Dąbrowie. Poszukiwany skazaniec zatrzymany w bloku przy ul. Broniewskiego w Łodzi

Po godz. 6 funkcjonariusze VIII Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pojechali na akcję zatrzymania poszukiwanego listem gończym mężczyzny. Gdy dotarli na miejsce, lokator jednego z mieszkań w bloku przy ul. Broniewskiego, do którego pukali policjanci, odmówił otwarcia drzwi. Policjanci postanowili wejść do środka siłą. Poprosili o pomoc straż pożarną. Jednak strażacy nie musieli używać narzędzi do wyburzania, bo na ich widok gospodarz odpuścił i otworzył drzwi.