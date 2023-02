Akademia Młodego Ekonomisty na Wydziale Zarządzania UŁ - ruszyły zapisy na bezpłatne zajęcia, kto może skorzystać?

Akademia Młodego Ekonomisty na Wydziale Zarządzania UŁ

Ruszyły zapisy dla siódmo- i ósmoklasistów

Ruszyły już zapisy na XI edycję Akademii Młodego Ekonomisty na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Rekrutacja potrwa do 13 marca, a pierwsze zajęcia odbędą się 20 marca br. Bezpłatne zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas VII i VIII.

Akademia Młodego Ekonomisty to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany od 2008 roku. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcanie jej do bliższego zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi. Na Wydziale Zarządzania UŁ projekt realizowany jest po raz jedenasty. Do tej pory wzięło w nim udział 290 uczniów.