Agnieszka Woźniak-Starak jako projektantka mody. Choć stawia pierwsze kroki w tej branży, to drogo się ceni...

Agnieszka Woźniak-Starak spróbowała swoich sił w projektowaniu mody. Gwiazda pochwaliła się właśnie swoją pierwszą kolekcją, w której znajdziemy sukienki, swetry, marynarki czy chusty - podaje Plejada. Nie wszystkich jednak będzie stać na ubrania od prezenterki. Ceny zaczynają się bowiem od... 900 zł.W kolekcji znajdziemy jednak wiele droższych propozycji. Jedną z nich jest np. jeansowy płaszcz za 2500 zł, czy szmaragdowa jedwabna sukienka za „zaledwie" 2800 zł. Ponadto fani projektów gwiazdy TVNu mogą się też zaopatrzyć w jeansy za ok. 1300 zł, sweter w paski za 2100 zł, czy plisowaną sukienkę za „bagatela" 2200 zł. Cena chusty z kolekcji dziennikarki to zaś 1300 zł. Agnieszka Woźniak-Starak promuje też swoją kolekcję, pozując we wzorzystej sukience, która kosztuje ok. 1900 zł. Najdroższą rzeczną zaprojektowaną przez Agnieszkę Woźniak-Starak dla jednej z polskich marek jest jednak niebieska sukienka z włoskiego jedwabiu z wiązaniem pod szyją, w której możemy ją podziwiać na Insagramie. Za tę kreację w kolorze „baltic blue" trzeba zapłacić aż 4899 zł.Kolekcja została zainspirowana obrazami malarki Zofii Stryjeńskiej. Nawiązują krojami i kolorystyką do ukochanego jeździectwa, Podhala oraz mody lat 70. Wszystko fajnie, tylko te ceny!