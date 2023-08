Agnieszka Włodarczyk zaciekle broni partnera. Dostało się też Polakom

Robert Karaś, znany polski ultratriathlonista, partner i ojciec dziecka Agnieszki Włodarczyk, został przyłapany na dopingu podczas bicia rekordu świata. Próbka została pobrana w maju w Brazylii, kiedy bił najlepszy wynik globu w 10-krotnym Ironmanie (World Cup Brasil Ultra Tri).

Sportowcowi grozi odebranie rekordu globu i wieloletnia dyskwalifikacja za użycie sterydu anabolicznego drostanolon, używany często w leczeniu nowotworu piersi.

Na głowę Karasia sypią się gromy, przyznał się bowiem, że widział co bierze, ale aktorka staje w obronie ukochanego i żali się na krytyczną naturę rodaków!

– To będzie o tym, jak szczerość nie popłaca, jak to każdy w tym kraju jest krystalicznie czysty, nigdy nie popełnił błędu i oczywiście nie zrobił nic głupiego – napisała Włodarczyk. – Jak hipokryzja króluje na Instagramie, i o tym, że jak mówisz prawdę, to robisz skandale. Jak żółć i zawiść to nasze cechy narodowe.

No bo przecież jak można komuś dowalić, to jest święto! Nawet wtedy, kiedy ktoś przyzna się do błędu.