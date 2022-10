Agnieszka Włodarczyk jest zadowolona z tego, jak wygląda. ZDJĘCIA

ZOBACZ NOWE ODWAŻNE ZDJĘCIA AGNIESZKI WŁODARCZYK, WYGLĄDA NIESAMOWICIE - KLIKNIJ TUTAJ LUB W GALERIĘ ZDJĘĆ

- Ja swojej twarzy się nie wstydzę. To twarz z historią. To ciało, które stworzyło dziecko. To twarz z blizną, bo jak wiecie złamałam sobie nos i rozcięłam czoło. To jest mapa mojego życia. Cieszę się, że mam prawie 42 lata i żyję. Jestem nawet zadowolona z tego, jak wyglądam - napisała.