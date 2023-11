Absolwenci XXIX LO w Łodzi spotkali się po latach. Było mnóstwo emocji i jeszcze więcej śmiechu

Uczestnicy m.in. zwiedzili szkołę, zajrzeli do szatni, sali gimnastycznej, wpisywali się do Księgi Pamiątkowej. Dla poszczególnych roczników zorganizowano także spotkania w klasach.

Po części oficjalnej wielu absolwentów już w nieco mniejszych grupach postanowiło powspominać stare szkolne dzieje w pubach i restauracjach.

Rocznik 1975 spotkał się w jednej z restauracji w Monopolis, gdzie przez kilka wieczornych godzin koleżanki i koledzy przypominali sobie historie ze szkolnych czasów - ależ się wtedy działo!

Co ważne obecnie wszyscy prezentują dobrą formę. Minuty mijały niczym sekundy, a śmiechu i pozytywnych emocji było co niemiara. Dlatego kolejne spotkanie prawdopodobnie już niebawem... :)