Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego łódzkiego Uniwersytetu Medycznego z dyplomami! To była gala - ZOBACZ ZDJĘCIA

- Gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj otrzymują dyplom. Za Wami kilka długich lat studiów. Zdobywaliście wiedzę i doświadczenie, które pozwoli wam skutecznie dbać o zdrowie pacjentów - mówił wicemarszałek Piotr Adamczyk. – Mam nadzieję, że będziecie pracować w naszym województwie. Dziś kończycie w swoim życiu jeden etap: etap nauki. Ale zaczynacie nowy rozdział. Życzę Wam byście nadal rozwijali swoje umiejętności i zdolności. Gratuluję także waszym rodzinom i przyjaciołom, którzy was wspierali.

Absolwentom towarzyszyli dumni najbliżsi. Sami młodzi lekarze-stomatolodzy nie kryli radości - z jednej strony - z ukończenia niełatwych studiów medycznych, z drugiej - z możliwości realizowania się w pracy i niesienia pomocy pacjentom.

- Jestem szczęśliwa, że udało mi się skończyć studia. Teraz będę mogła pomagać ludziom. Moja babcia była dentystką i to jej opowieści zachęciły mnie do tego, by wybrać taki zawód – opowiadała Janina Wiśniewska, jedna z absolwentek kierunku lekarsko – dentystycznego. – Będę poprawiać ludziom uśmiechy. A uśmiech jest w życiu bardzo ważny.

Podczas uroczystości wyróżniono najlepszych studentów. Nagrody za najwyższą średnią otrzymały Alicja Popielarczyk, Julia Małecka i Dominika Kuligowska. Wyróżnienia za aktywność w samorządzie studenckim trafiły do Karola Andrysiaka i Marty Marcinkowskiej. Nagrody za działania profilaktyczne odebrały Patrycja Pietrusińska, Michał Armatys, Karolina Nikosowska, Julia Fabrowska, Nina Liszkiewicz i Katarzyna Janiak.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który koncertuje zarówno w Polsce jak i za granicą. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród na ogólnoświatowych konkursach i festiwalach. W tym roku zdobył m.in. tytuł „The Best of The Best” podczas Międzynarodowego Festiwalu „Turkish Experience 2023” w Istambule.