9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej. Ostatnie w tym roku szkolenia Terytorialsów

Wciąż masz szansę dołączyć do grona łódzkich Terytorilsów! 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej ogłasza ostatnie w tym roku szkolenia podstawowe dla nowych rekrutów. To wyjątkowa okazja by przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa swojego kraju - mówi Małgorzata Glińska, rzecznik prasowy WOT.

Już 17 listopada rozpoczyna się kolejne szkolenie podstawowe dla osób, które dotąd nie służyły w wojsku. To idealna okazja, by poznać zasady działania żołnierzy lekkiej piechoty i zdobyć niezbędne umiejętności i przygotować się do służby na rzecz Ojczyzny.

Kandydaci przez 16 dni będą szkolić się z podstaw terenoznawstwa, taktyki, podstaw strzelectwa, pierwszej pomocy i żołnierskiej musztry. 25 listopada dołączą do nich osoby, które w przeszłości przeszły już przeszkolenie wojskowe, by odbyć 8 – dniowe szkolenie wyrównawcze. Zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa, którą nowi żołnierze złożą 2 grudnia 2023 roku w Radomsku. Łącznie w szeregi 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpi w tym roku ponad 150 osób.