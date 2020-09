87-letnia mieszkanka powiatu wieluńskiego, zmarła w szpitalu Biegańskiego, to 237 ofiara COVID 19 w naszym regionie.

Zobacz galerię (2 zdjęcia) 07.04.2020 lodz.laboratorium mobilne pobiera wymazy na badanie obecnosci wirusa sars-cov-2nz. laboratorium , laboranci , laborantka , badania , testy , koronawirusfot.krzysztof szymczak/polska press *** local caption *** lodz dziennik lodzki Krzysztof Szymczak Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Ostatniej doby potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 34 kolejne zakażenia koronawirusem. Dotyczą one: 2 dzieci, 5 młodych kobiet, 11 kobiet w średnim wieku, 2 kobiety w starszym wieku, 5 młodych mężczyzn, 4 mężczyzn w średnim wieku i 5 mężczyzn w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 2 do 90 lat.