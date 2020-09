8 tysięcy łodzian skorzysta w tym roku z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Na szczepienia przeznaczono o 100 tys. zł więcej w 2019 r.

W tym roku na szczepienie przeciwko grypie łodzian w wieku 65 plus Urząd Miasta Łodzi - mając na względzie sytuację epidemiologiczną - przeznacza ok. 350 tys. zł, o 100 tys. więcej niż w 2019 r. Pozwoli to wykonać ok. 8000 szczepień.

Szczepienia przeciwko grypie są jedynym skutecznym sposobem zabezpieczenia się przeciwko tej wirusowej chorobie. Nawet jeśli ktoś zachoruje, to infekcję będzie przechodził dużo łagodniej i uniknie powikłań, które mogą być śmiertelne. Poza tym szczepienia stymulują układ odpornościowy, co ma szczególne znaczenie w dobie pandemii.

