8 nowych placówek w których dzieci i młodzież znajdą pomoc psychologa, psychiatry i psychoterapeuty. Zobacz, gdzie je znajdziesz w Łódzkiem

Do psychologa ze skierowaniem, do psychiatry - bez

Na drugim poziomie referencyjnym znajdują się Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Od listopada przybyły nowe placówki w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Poddębicach i Piotrkowie Trybunalskim. Centra prowadzą poradnie zdrowia psychicznego, do psychologa potrzebne jest skierowanie, a do psychiatry można się zgłosić bez skierowania. W centrach działają oddziały dzienne psychiatryczno-rehabilitacyjne dla dzieci (trzeba mieć do nich skierowanie). Na oddziale dziennym podopieczni mają opiekę lekarską i pielęgniarską, leki, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, edukację i konsultacje dla rodzin.



Dla kogo oddziały dziennego pobytu

Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież potrzebujący kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji w całodobowym oddziale psychiatrycznym, których stan psychiczny pozwala na codzienne powroty do środowiska domowego. Leczenie w trybie dziennym przebiega bez długiej nieobecności w domu, co pozwala na utrzymanie ciągłości pomiędzy terapią a codziennym funkcjonowaniem i pełnieniem określonych ról społecznych.

- Pobyt na oddziale zapewnia warunki do rozwoju lub odbudowy relacji interpersonalnych pomiędzy rówieśnikami oraz wspiera kształtowanie się potencjału dzieci i młodzieży. Podczas pobytu kładzie się nacisk na współdziałanie z systemem rodzinnym, co pomaga wzmacniać i wspierać opiekunów przy zgłaszanych trudnościach. Po pobycie na Oddziale Dziennym pacjent może kontynuować zalecane formy terapii (w tym terapię indywidualną, grupową, rodzinną) w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, która działa w ramach Centrum - Agnieszka Scendo psycholog, psychoterapeuta koordynator ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej Neuroclinic Centrum Terapii i Rozwoju.