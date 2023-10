75 tysięcy studentów rozpoczęło w Łodzi rok akademicki na sześciu państwowych uczelniach. Miasto kusi studentów mieszkaniami

Czas samotnych wysp minął

Nowy rok - nowe kierunki

Nowy rok to również nowe kierunki na największych łódzkich uczelniach. Na Uniwersytecie Łódzkim po raz pierwszy wystartowały Masters’s Degree in Women’s and Gender Studies (GEMMA). Uniwersytet Medyczny uruchomił z kolei nowe studia podyplomowe Medycyna Estetyczna z Elementami Dietetyki. Na Politechnice Łódzkiej natomiast od roku 2023/24 można studiować na kierunku Business, Society and Technology z wykładowym językiem angielskim.