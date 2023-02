600-lecie Łodzi. Pięcioro uczniów z Łodzi realizuje projekt "Łodziowanie" na 600-lecie miasta

600-lecie Łodzi. Łodzianie nie lubią i nie znają Łodzi

Do tego wiele osób nie zna historii miejsca, w którym mieszka, co piątka młodych ludzi uznała za problem społeczny. Postanowili, że to się musi zmienić, zwłaszcza, że w tym roku Łódź obchodzi 600-lecie nadania praw miejskich.