35-letni złodziej złapany po policyjnym pościgu. Mieszkaniec Tuszyna napadł na ekspedientkę i ukradł pieniądze

Dwa dni później jadący późnym popołudniem ul. Leśną patrol z Komisariatu Policji w Tuszynie zauważył volkswagena, którym podróżował mężczyzna podejrzewany o napad i kradzież. Funkcjonariusze pojechali za autem, którego kierowca na widok radiowozu zaczął uciekać mimo wydawanych poleceń zatrzymania się. Po kilkuset metrach policjanci zatrzymali uciekających mężczyzn. Jak się okazało pasażerem był rzeczywiście poszukiwany i typowany przez policję 35-latek z Tuszyna. A 27-letni kompan, który kierował volkswagenem, miał orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Obaj usłyszeli zarzuty. 35-latek odpowie za kradzieży rozbójniczą, za którą grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna miał jeszcze zaległą karę do odbycia w zakładzie karnym. Kierujący volkswagenem 27-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego w chwili zatrzymania został poddany badaniu trzeźwości, które wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za kierowanie pojazdem po pijanemu i z zakazem grozi mu do 5 lat więzienia.